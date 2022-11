Homem que recebeu pix da Globo por engano é condenado na justiça

O advogado Marco Antônio Rodrigues, que recebeu um pix por engano no valor de R$ 318 mil, foi condenado pela 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro a pagar uma multa. O homem acabou comprando um apartamento com esse dinheiro.

De acordo com as informações, a justiça assinou a decisão no último dia 23, alegando que ele teria agido de má-fé. A papelada foi assinada pelo juiz Luiz Felipe Negrão.

Agora, além de ter que devolver todo dinheiro que foi depositado por engano, o advogado também terá que pagar 70 mil reais por apropriação indevida do valor.

“O réu está obrigado a devolver os R$ 318.600,40 com atualização monetária desde a data da transferência efetuada pelo autor e juros legais da mora de 1%, contados de 10/01/2022, data em que o autor o notificou a devolver a quantia.”, determinou a sentença.