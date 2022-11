Hospitais federais do RJ perderão 2,5 mil funcionários temporários até janeiro

Cerca de 500 profissionais da saúde serão demitidos nesta quinta-feira (1º) após o Ministério da Saúde optar por não renovar contratos temporários da rede federal do Rio de Janeiro. Em primeiro de janeiro, mais 2 mil serão dispensados.

Seis unidades de saúde na cidade do Rio sofrerão com corte do quadro de funcionários: os hospitais federais da Lagoa, de Ipanema, do Andaraí, de Bonsucesso, dos Servidores do Estado, e Cardoso Fontes, em Jacarepaguá.

O hospital com o maior número de leitos bloqueados e de escassez de funcionários é o Federal de Bonsucesso: são 194 leitos fechados e 173 profissionais a menos.

Atualmente, as unidades já sofrem com 437 leitos bloqueados e com um número de profissionais abaixo do desejado. Com os novos cortes, as equipes já demonstram preocupação com a possibilidade do fechamento de mais leitos na cidade, e até de CTIs.

Segundo o Ministério da Saúde, eles iniciaram uma “reestruturação na rede federal do Rio” com um “estudo dos perfis assistenciais e propostas para reformas das infraestruturas dos hospitais federais”.