Procura de brasileiros por serviços imigratórios cresce 263% em novembro, segundo pesquisa

A AG Immigration, escritório de advocacia imigratória para os EUA com sede em Washington, D.C. – registrou aumento de 263% na procura de clientes brasileiros por seus serviços de expatriação nas duas semanas seguintes à eleição presidencial.

Enquanto na quinzena de 16 a 30 de outubro a empresa recebeu 475 contatos de clientes em busca do green card, esse número saltou para 1.723 no período de 31 de outubro a 15 de novembro, ou seja, nas duas semanas imediatamente posteriores.

Na comparação com 31 de outubro a 15 de novembro do ano passado, o salto foi ainda maior: 595%.

De acordo com Rodrigo Costa, CEO da AG Immigration, a corrida pela Presidência impactou a vontade de algumas pessoas, sobretudo aquelas descontentes com o resultado eleitoral, em mudar de país. No entanto, ele explica que há outros fatores que entram em jogo na hora de o cliente tomar essa decisão.

“É importante destacar que o fluxo migratório de brasileiros para os EUA é de longa data e vem crescendo consistentemente nos últimos anos, pois há uma ligação cultural muito forte entre as duas nações. Além disso, o grande motivador desse tipo de mudança geralmente é econômico: as pessoas buscam outro país quando entendem que terão mais oportunidades de emprego, de renda e qualidade de vida”.

Ele destaca também que a emissão de green cards para brasileiros bateu dois recordes seguidos nos últimos três anos, indicando que essa é uma tendência que já vinha se apresentando. O green card é o documento que concede ao estrangeiro a residência permanentemente nos EUA, tendo praticamente os mesmos direitos de um cidadão americano.

“A questão política impacta, claro, em especial em uma eleição polarizada e divisiva como a que tivemos. Quem perdeu agora está mais motivado a buscar serviços imigratórios. Mas é também algo circunstancial. Até porque esse não é um serviço que se adquire por impulso. Estamos falando de algo que custa por volta de US$ 20 mil e que demora de 5 a 18 meses, em média, para ser concluído. Mas sem dúvida alguma o fator político deu e está dando aquele empurrãozinho”, observa Costa.

Procura dos brasileiros por serviços imigratórios da AG Immigration

31/10/21 a 15/11/21 – 248 clientes

16/10/22 a 30/10/22 – 475 clientes

31/10/22 a 15/11/22 – 1.723 clientes