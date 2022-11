Diretor do Hospital Alberto Torres recebe Medalha Tiradentes na Alerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) concedeu na manhã desta quinta-feira (29) Medalha Tiradentes ao médico Raphael Riodades, diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. A honraria foi proposta pelo deputado coronel Salema e aprovada por unanimidade em plenária.

Ao lado de autoridades, entre elas o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, do presidente do Detran, Adolpho Konder, e do presidente do Detro e delegado de Polícia, Glaudiston Galeano Lessa, o médico agradeceu a homenagem e dedicou a honraria a todos os colaboradores do Complexo de Saúde Alberto Torres e aos amigos.

"É uma homenagem que divido com todos os nossos colaboradores e as pessoas que caminham ao nosso lado há muito tempo. Acredito que esta honraria é devido ao resultado do trabalho que a gente consegue proporcionar a população. Mas fico satisfeito que depois de 20 anos na gestão de unidades de saúde estaduais ser homenageado por esta Casa que também tem o papel de fiscalizar. Então, acredito estarmos no caminho certo. Muito obrigado!", discursou Raphael Riodades.



O médico agradeceu a homenagem e dedicou a honraria a todos os colaboradores do Complexo de Saúde Alberto Torres | Foto: Divulgação

Voltado no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, a Hospital Estadual Alberto Torres conta com um moderno Centro de Trauma, sendo a única unidade do Brasil que reúne infraestrutura e tecnologia voltadas para urgência e emergência em um só espaço.



"O hospital possui 243 leitos e um moderno centro de imagens. O Alberto Torres atendeu a mais de 50 mil pessoas, tendo realizado mais de 490 mil exames laboratoriais, 50 mil de imagens e mais de 15 mil cirurgias e procedimentos apenas no primeiro semestre deste ano. A unidade desenvolve um trabalho de excelência sob o comando do doutor Raphael Riodades e toda a sua equipe. A Medalha Tiradentes é mais que justa", garantiu o deputado coronel Salema.

O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, lembrou que o Hospital Alberto Torres está localizado numa região que sofre muito com confrontos armados e acidentes automobilísticos, em que o Centro de Trauma faz toda a diferença para salvar vidas. “O trabalho desenvolvido pelo Rafael e sua equipe no HEAT merece a homenagem recebida hoje nesta Casa”, garantiu.

A Medalha Tiradentes é uma honraria concedida pela Alerj e destinada a premiar pessoas que prestam relevantes serviços à causa pública. A medalha é a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.