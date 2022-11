Filha de Juliano Cazarré segue internada e tem piora no estado de saúde

A pequena Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, segue internada em um hospital de São Paulo tratando uma cardiopatia congênita, doença rara no coração chamada de anamolia de Ebstein. Leticia usou as redes sociais para informar que houve uma piora no estado de saúde da bebê, uma suspeita de infecção grave.

"Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos", disse Letícia, em sua rede social.

Maria Guilhermina, a caçula da família Cazarré já passou por quatro cirurgias diferentes e luta pela vida há cinco meses, desde o dia que nasceu, em 21 de junho.