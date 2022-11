Após cirurgias, Rafa Brites exibe barriga com cicatrizes

A apresentadora revelou que apesar de pensar na estética, seu foco era acabar com as dores que sentia - Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (29), Rafa Brites dividiu com seus seguidores imagens da sua barriga com cicatrizes após as cirurgias que realizou, de retirada da vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. Aos 36 anos, ela afirmou que apesar de pensar na estética, seu foco era acabar com as dores que sentia.

Rafa enfrentou o procedimento cirúrgico e mostrou que seu umbigo também sofreu uma modificação.

"Uma coisa estranha. Meu umbigo está totalmente diferente. Ele mudou, está fundo porque tirou a hérnia e costurou por dentro. Parece outra barriga. Sempre tive medo. Aquele umbigo feito, de plástico, nem sempre fica bom. Depois que você sofre de dor... falei 'F*da-se o umbigo e as cicatrizes, só quero ficar bem'", afirmou a apresentadora.

Rafa Brites não teve a companhia do marido, o jornalista Felipe Andreoli, durante o procedimento que passou, pois ele está no Catar, fazendo a cobertura da Copa do Mundo.