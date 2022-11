Operação Saúde estará na Praça Luiz Palmier nesta quarta-feira

Fechando a programação da Campanha Novembro Azul, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realiza, nesta quarta-feira (30), a Operação Saúde na Praça Luiz Palmier (popular Praça da Marisa), no Centro, das 10h às 14h. Com o tema “Homem: Saúde é vida! Cuidem-se de novembro a novembro”, a equipe do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) vai oferecer o teste rápido do PSA (exame de sangue que pode detectar alterações na próstata) e levar serviços dos programas das subsecretarias da Atenção Básica e de Saúde Coletiva.

A campanha Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que pode ser detectado através de alteração em um tipo de exame de sangue chamado de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens, que significa Antígeno Prostático Específico), e do exame de toque.

A ação ainda dará orientações, fará agendamentos de consultas e os gonçalenses poderão fazer elogios e reclamações diretamente com a Ouvidoria da Secretaria. Na operação, os participantes também conhecerão os programas da saúde da homem, mulher, idoso, população negra, criança e adolescente, hanseníase, tuberculose, diabetes, hipertensão, entre outros.

Além de conhecer os programas, a ação fará testagem rápida de sífilis, HIV e hepatite; vacinação contra o coronavírus e gripe; aferição de pressão e distribuição de cloro em pastilha pela Vigilância em Saúde Ambiental para as pessoas que ainda não têm água tratada.

Sintomas e fatores de risco

A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos, com fatores de risco; ou com mais de 50 anos, sem esses fatores, devem procurar uma consulta médica.

Fique atento aos sintomas: dificuldade para urinar, sangue na urina, necessidade de urinar várias vezes, dor e infecção (nos casos mais graves). Os fatores de risco são: histórico familiar, obesidade, mais de 50 anos e cor da pele: homens negros são a maioria dos casos deste tipo de câncer.