Aeroporto de Maricá ganhará praça para o Terminal de Passageiros

O Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) ganhará uma praça de aproximadamente mil metros quadrados com área de estar e sinalização na entrada do Terminal de Passageiros (TPS). As obras, que tiveram início neste semestre, estão em fase de acabamento e serão concluídas ainda neste ano.

O novo espaço ganhará piso de granito, como o instalado na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro e, no paisagismo, serão colocadas plantas nativas que darão maior ambientação ao local. A área contará ainda com dois recintos diferentes e uma entrada aconchegante. Após a inauguração, poderá ter a concessão para a instalação de pequenos quiosques no estilo “cafés”.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, adiantou que outras melhorias estão por vir. “Nosso objetivo é promover sempre desenvolvimento e melhorias na cidade e no aeroporto, que é um equipamento tão precioso para nossa companhia. Além dessa reformulação do TPS, que reafirma cada vez mais a nossa identidade, outras melhorias já alinhadas serão anunciadas, para que usuário e colaboradores tenham mais ambientação e acolhimento enquanto estiverem no espaço”, disse.

De acordo com o arquiteto da Diretoria de Planejamento da Codemar, Luciano Senna, além de promover acolhimento aos colaboradores do local e ao usuário que chega no aeroporto, a reformulação do ambiente vai melhorar a sinalização da entrada do TPS.

"Era muito comum os carros entrarem e deixarem os passageiros na porta do TPS, mas a ideia não era essa. O objetivo era que já fosse um ambiente para receber as pessoas para seguirem em direção aos seus voos. Outra observação é que o nosso terminal de passageiros fica um pouco recuado e não tem contato visual com o visitante assim que ele chega de Uber ou táxi. A entrada vai receber sinalização para que o usuário veja de longe a entrada e a praça", explicou o arquiteto, que também é professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Melhorias no aeroporto

Algumas melhorias estruturais e de apoio ao aeroporto estão em fase de concessão. Um dos exemplos é o Hotel Maricá, que será construído ao lado do aeroporto, e teve a conclusão de sua terraplanagem.

De acordo com o diretor de Planejamento da Codemar, Hamilton Lacerda, a companhia planeja reformar a pista de voo, construir um novo pátio para helicópteros e também hangares. “Como dedicamos esse aeroporto ao offshore, nosso planejamento é fazer uma reforma de recapeamento na pista, para aviação privada, executiva e de treinamento. Vamos focar no aeroporto para helicóptero e nos preparar porque esse mercado vai vir para cá. Estamos levantando, modernizando e dando uma gestão mais eficiente”, lembrou Lacerda.

A Diretora de Operações do aeroporto, Marta Magge, destacou que a nova Praça do TPS visa atender a todos os usuários do aeroporto, na aviação executiva, no offshore e futuramente na aviação comercial. Ela aponta que hoje o Terminal de Passageiros já se destaca entre os aeroportos da mesma categoria, com uma infraestrutura moderna e confortável para todos os usuários.

“Propor soluções eficazes que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes e, com isso, ampliar o leque de possibilidades de usabilidade do portfólio de serviços do Aeroporto de Maricá é motivador. A expertise e a experiência da equipe da diretoria de planejamento e a superintendência de obras e projetos fizeram a diferença neste projeto de muito bom gosto, cercada de verdes e material sustentável”, ressaltou Marta Magge.