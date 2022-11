Trânsito congestiona na Ponte Rio-Niterói após carro capotar

Trânsito congestionado na Ponte já traz reflexos para acessos da via - Foto: Reprodução/Centro de Operações Rio

Um carro capotou na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio, por volta das 6h55 desta terça-feira (29). Não houve vítimas, mas duas ambulâncias foram deslocadas para o local.

Com o acidente, duas faixas ficaram interditadas até 7h20, fazendo com que o tempo de travessia durasse cerca de 1h. O tempo médio para atravessar a via é de 13 minutos, em condições normais.

E mesmo após uma das faixas ser liberada, o trânsito continuou lento no sentido Rio. Os reflexos chegaram em São Gonçalo e Niterói, deixando um longo engarrafamento na Alameda São Boaventura, na Niterói-Manilha e na Marquês do Paraná.

O carro já foi destombado e retirado da via por equipes da Ecoponte.