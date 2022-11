Estacionamento rotativo será ampliado para comodidade dos consumidores

A Prefeitura de Niterói ampliou o número de locais para estacionamento no Centro e em Icaraí para que os consumidores tenham mais opções de parada no período de festas de fim de ano. Até o dia 7 de janeiro, o sistema de rotativo vai contar com novas vagas para atender à alta demanda nas regiões comerciais mais movimentadas da cidade durante o Natal. A medida foi publicada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade, no Diário Oficial desta sexta-feira (25), e autoriza o estacionamento em trechos de vias especificadas de segunda a sexta, das 7h às 20h e aos sábados, das 7h às 14h, limitado ao máximo de quatro horas por veículo.

No Centro será permitido estacionar na Avenida Ernani do Amaral Peixoto entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Visconde Sepetiba, na faixa da esquerda, sem obstruir a ciclovia. Na Rua Barão do Amazonas haverá estacionamento nos dois lados da via entre as ruas Marquês de Caxias e São João e do lado esquerdo entre as ruas São João e São Pedro. Na Rua Luiz Leopoldo Fernandes os motoristas poderão estacionar no lado esquerdo entre as ruas São Pedro e Coronel Gomes Machado.

Na Rua São João ficará permitido estacionar na faixa da direita entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco. Também será permitido estacionar na faixa da direita na Rua Visconde de Itaboraí entre as ruas São João e Dr. Fróes da Cruz. Já na Rua Maestro Felício Toledo será permitido estacionar no lado direito da via entre as ruas Coronel Gomes Machado e São João. Na Rua Visconde de Sepetiba será permitido estacionar nos dois lados da via entre as Ruas São Pedro e Marechal Deodoro. Na Rua Almirante Teffé, será permitido estacionar no lado direito, entre as ruas Aurelino Leal e Quinze de novembro.

Icaraí - Em Icaraí, a Rua Ator Paulo Gustavo terá estacionamento permitido nos dois lados em dois trechos: entre as ruas Álvares de Azevedo e Mariz e Barros e entre a Rua Comendador Queiroz e a Avenida Almirante Ary Parreiras. Na Rua General Pereira da Silva, será permitido estacionar no lado esquerdo entre as ruas Gavião Peixoto e Tavares de Macedo e dos dois lados da via entre a Rua Tavares de Macedo e a Praia de Icaraí.

Na Rua Tavares de Macedo será permitido estacionar no lado direito da via entre as ruas Otávio Carneiro e Lopes Trovão. Já na Rua Presidente Backer, os motoristas poderão estacionar entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Dr. Tavares de Macedo, em ambos os lados de circulação da via. Por fim, será permitido estacionar na Rua Lopes Trovão em ambos os lados entre as ruas Ator Paulo Gustavo e Dr. Tavares de Macedo.

Reajuste - A tarifa do sistema rotativo de vagas, em vigor nos bairros de São Domingos, Icaraí, Jardim Icaraí / Santa Rosa, Centro, São Francisco e Charitas, será realinhada a partir desta quinta-feira, 1º de dezembro. Após sete anos sem aumento, as vagas de rua, geridas pela concessionária Niterói Rotativo, passarão de R$3,50 para R$4, no período de duas horas. O serviço de estacionamento pode ser pago de duas formas, direto com o funcionário, que representa 85% da demanda, e também pelo aplicativo on-line de pagamento (15%).

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), responsável pelo contrato de concessão, reforça que desde 2015 não havia reajuste na tarifa. A Secretaria informa que, de acordo com o contrato de concessão, o reajuste é anual com base no IGPM-MP/FGV (Índice Geral de Preço de Mercado). Por isso, o município está levando em conta os anos de 2015 a 2019, dos 7 anos sem aumento do valor, excluindo os dois anos de pandemia (2020 e 2021). De acordo com o índice de reajuste, o valor reajustado seria de R$ 4,39, porém a Prefeitura de Niterói fixou o valor em R$ 4 para facilitar a utilização e o pagamento pelo usuário.