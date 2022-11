Interdição noturna para obras é finalizada no Colubandê

A interdição noturna no segundo trecho da Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê, foi finalizada na madrugada do último sábado (26). O cronograma inicial da obra previa o fechamento entre as ruas José Assunção e Álvaro Leitão por 18 dias. Mas, com planejamento e dedicação das equipes, o serviço foi concluído na metade do tempo.

As obras seguirão no período diurno, no sistema “siga e pare” para que mais uma etapa das obras de macrodrenagem avancem na região. Agora, as equipes vão fazer a ligação das bocas de lobo da via principal com as ruas adjacentes.

O bloqueio foi iniciado no último dia 16 de novembro, das 20h às 5h, para que as equipes pudessem fazer a instalação de galerias que vão tornar eficiente a captação e drenagem da água em períodos de chuva.

O pacote de obras foi anunciado no bairro em março deste ano e, desde então, dez ruas estão recebendo as intervenções, além da limpeza de um afluente do Rio Alcântara que corta a região. Serão 3,2 quilômetros contemplados pelos serviços, com investimentos que ultrapassam R$17 milhões.