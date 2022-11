Prefeitura de Niterói reforça importância da vacinação contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói segue monitorando o cenário da Covid-19 na cidade e faz um alerta para que a população mantenha sua vacinação atualizada. Apesar do número de testes positivos terem crescido no último mês, o município não teve óbitos pela doença durante este período.

“É de extrema importância que toda a população mantenha a vacinação contra a Covid-19 em dia. É importante que os cidadãos entendam que só estamos conseguindo reduzir óbitos e internações por conta da vacina”, explicou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.

Niterói, assim como outras cidades do estado, vem enfrentando um aumento dos números de casos há cinco semanas. No entanto, na última semana epidemiológica (46), que compreende o período de 13 a 19/11, foram confirmados 433 casos de Covid-19 na cidade. Uma redução de 27% dos casos da semana anterior (45), de 06 a 12/11, quando foram notificados 577 casos.

No momento, o município possui cinco pacientes hospitalizados por Covid-19 em leito de enfermaria pública do SUS. Nos hospitais privados, há 24 internados em enfermaria e 16 em leitos UTI.

A cobertura vacinal em Niterói por faixa etária é de 63,2% com primeira dose e 45,5% com segunda dose em crianças de 3 a 11 anos; e 88,5% com primeira dose, 72,3% com segunda dose e 24,7% de cobertura com terceira dose em adolescentes de 12 a 17 anos. A cobertura da quarta dose em pessoas com 18 anos ou mais está em 70,1% (80 anos ou mais), 66,9% (60-79 anos), 37,1% (50-59 anos), 17,9% (18-49 anos).

“Conseguimos bons números de vacinados na cidade. No entanto, algumas pessoas correram aos postos na chegada da vacina ao Brasil, mas depois da primeira dose não voltaram. Para que a doença não volte a nos assustar como há quase três anos, é preciso que todos cumpram com seu dever de cidadãos e se vacinem. Vamos ganhar essa guerra”, disse o secretário.

A Secretaria de Saúde segue monitorando o cenário da Covid-19 na cidade. No momento, a secretaria reforça a necessidade de atenção às medidas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras nas unidades de saúde, a recomendação do uso de máscara pelos grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com morbidade), em caso de qualquer sintoma gripal, além de manter as mãos higienizadas. É fundamental que a população mantenha a vacinação atualizada e, em caso de sintomas, procure uma unidade de saúde para realização do teste.