Crianças assistem a jogo do Brasil em hospital de São Gonçalo

As crianças internadas no CTI e nas enfermarias do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, torceram mais uma vez pelo Brasil. Ganharam bolas, colares e bandeiras verde e amarela da equipe da brinquedoteca da unidade, que organizou a comemoração. Os pequenos que não puderam vibrar na área de lazer assistiram a bola rolar no leito junto com os pais.

No refeitório do hospital, enquanto almoçam, funcionários e acompanhantes dos pacientes internados também puderam assistir cada passe e o desempenho dos nossos atletas. A equipe de nutrição também entrou no clima do Hexa e instalou adereço da Copa 2022 nos potes das sobremesas.

A emergência e o Centro de Trauma funcionaram normalmente, assim como o centro de imagens, laboratório, banco de sangue entre outros setores do hospital, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas.