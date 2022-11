Vídeo: encontro de mais de 100 goldens 'para' o Plaza Shopping

Um encontro de tutores de 151 cães da raça golden retriever e de seus animais, na tarde desse domingo (27), chamou atenção de quem estava presente no Plaza Shopping, no centro de Niterói. O centro comercial chegou a 'parar' quando tutores e cães desceram ao mesmo tempo pelas escadas rolantes, levando euforia aos que presenciavam a cena.



O shopping, que já estava cheio por conta dos resquícios da Black Friday e da aproximação do Natal, ficou ainda mais movimentando com o encontro marcado pelo grupo. As fotos e os vídeos do momento foram parar nas redes sociais e 'bombaram'.

Segundo um dos administradores da 'associação' de cães, o evento foi organizado com a administração do shopping e, pela primeira vez, foi realizado em outro lugar a não ser o sítio em que se encontram todo ano. Até brindes foram sorteados para os presentes.

Neste domingo (28), eles se planejaram e reproduziram a mesma cena gravada em Blumenau, em Santa Catarina, em que vários animais desceram no colo dos seus tutores em uma escada rolante. Muitos chegaram a enfeitar seus cães com roupas e acessórios natalinos para o evento.