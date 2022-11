Niterói anuncia fechamento de trecho da orla da Boa Viagem aos domingos

Prefeitura quer ampliar área de lazer do município - Foto: Reprodução/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói anunciou, na noite deste domingo (27), que um trecho da orla da Boa Viagem ficará fechado aos domingos, sendo destinado ao lazer e prática de esportes. A interdição começa no próximo domingo (4).

“Sabemos da importância das atividades físicas e quanto são importantes na qualidade de vida. Com segurança, será possível andar de bicicleta, patins, correr e muito mais!”, diz a publicação nas redes sociais.

Segundo o comunicado, estudos realizados através da Niterói Transporte e Trânsito (Nitrans) permitirão, em um primeiro momento, o fechamento parcial da Avenida Milton Tavares de Souza, entre o forte do Gragoatá e a Ilha da Boa Viagem, aos domingos de 08h às 17h.

Com essa alteração, os coletivos que trafegam pela praia passariam pela Rua Passos da Pátria, seguiriam pela Rua Antônio Parreiras, para então retornar à orla. Também haverá a interdição da faixa sentido Icaraí da Avenida Milton Tavares de Souza, no trecho compreendido entre as ruas Coronel Tamarindo e Roberto Rowley Mendes, ao mesmo tempo.