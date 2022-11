SG mantém funcionamento das unidades de emergência nesta segunda (28)

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais (Umpas do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central e Infantil) vão funcionar, normalmente, durante 24h, nesta segunda-feira (28), dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, vai funcionar, das 8h às 17h, para testes do coronavírus e consultas para os gonçalenses sintomáticos. Outros oito locais também farão os testes, das 8h às 12h. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem em todos os locais.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro, telefone: 2607-5960) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três, telefone: 3606-9224) vão funcionar 24h.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada funcionarão das 8h às 12h. São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Semsa informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima terça-feira (29).

Locais e horários disponíveis dos testes:

Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto: das 8h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: das 8h às 12h;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: das 8h às 12h (apenas para gestantes);

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: das 8h às 12h;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: das 8h às 12h;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), das 8h às 12h;

Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas (24h);

PAM Coelho: das 8h às 12h;

PAM Alcântara: das 8h às 12h.