Torcedores brigam e vandalizam ruas na Bélgica após derrota da seleção para Marrocos; confira vídeo

A derrota da seleção belga para a equipe do Marrocos, em partida da fase de grupos da Copa do Mundo disputada neste domingo (27/11), foi o motivo de uma confusão nas ruas de Bruxelas, na Bélgica, no início de tarde. Torcedores revoltados brigaram e incendiaram veículos após o resultado da disputa.

Algumas das manifestações violentas foram registradas e publicadas nas redes sociais. Confira um dos registros:

null Reprodução/Twitter

Autor: Reprodução/Twitter

Relatos de moradores da capital belga afirmam que torcedores locais entraram em confronto direto com grupos de marroquinos no meio das ruas da cidade. Alguns teriam, de acordo com os relatos, atacado os policiais que tentaram conter a confusão.

Outros relatos contam que veículos foram incendiados nas vias públicas e que um grupo chegou a disparar fogos de artifício na direção de outras pessoas. Ainda não há informações a respeito de vítimas e feridos.

As manifestações mais violentas teriam se iniciado ainda durante o primeiro tempo do jogo, pouco após o gol marcado por Hakim Ziyech para o Marrocos, que acabou sendo anulado alguns minutos depois. A partida terminou em 2 a 0 para a seleção marroquina.