Acidente com fogos de artifício mata menino de 9 anos na Zona Oeste

Um menino de 9 anos morreu na Vila Kennedy, Zona Oeste, após ter sido atingido por fogos de artifício na última quinta-feira (24/11). Além dele, um jovem de 14 anos também ficou ferido.

O acidente aconteceu pouco depois da vitória da Seleção Brasileira na disputa contra a Sérvia, pela Copa do Mundo do Catar. As vítimas teriam encontrado os fogos, conforme apontam relatos, próximos a um palco montado na região conhecida como Manilha para exibição da partida de futebol. Os jovens acenderam os fogos de artifício, o que acabou causando uma explosão.

O estouro acertou o menino, de 9 anos, no rosto. A criança foi socorrida a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e, de lá, levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, mas acabou não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito no mesmo dia. Ele foi sepultado nesta sexta (25/11).

O adolescente de 14 anos que estava com a vítima também foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar e permanece internado em estado grave.