Morre quarta vítima de ataque em escola de Aracruz (ES)

Flavia faleceu após ser atingida no ataque em Aracruz - Foto: Reprodução

Mais uma vítima do ataque ocorrido em uma escola de Aracruz, no Espírito Santo faleceu. A Secretaria da Saúde do estado confirmou, neste sábado (26) a morte de uma professora de 38 anos.

A vítima é Flavia Amboss Merçon Leonardo, professora de sociologia na Escola Estadual Primo Bitti. Ela estava internada em um hospital do município de Serra.

Além de Flavia, uma estudante de 12 anos, Selena Zagrillo, e duas professoras, Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, e Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos, também faleceram.

O acusado de invadir as duas escolas, assassinando quatro pessoas e ferindo 13, foi apreendido em casa no início da tarde desta sexta-feira (25). Ele tem 16 anos e, recentemente, foi transferido de uma das escolas atacadas.