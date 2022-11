Previsão do tempo: semana deve ser de sol entre nuvens

A semana que inicia neste domingo (27) deve ser de sol com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, principalmente na parte da tarde e da noite.

Segundo o Climatempo, a temperatura máxima não deve passar dos 31º, e a mínima não deve ficar abaixo dos 20°.

O maior índice de precipitação de chuva deve acontecer até a próxima quarta-feira (30), com uma média de 20mm. A partir da quinta-feira (1), o índice já cai para uma média de 7mm.

Outro número para ficar de olho é o da umidade relativa do ar, que deve começar a cair a partir da próxima quinta (1). No dia 1º, o índice mínimo pode bater 72%, já no sábado esse mesmo índice pode ficar em 61%.

Resumo dos próximos dias, com dados do Climatempo:

Segunda-feira (28): mín. 22º / máx. 26º / possibilidade de chuva: 80%

Terça-feira (29): mín. 22º / máx. 27º / possibilidade de chuva: 90%

Quarta-feira (30): mín. 21º/ máx. 29º/ possibilidade de chuva: 90%

Quinta-feira (1): mín. 20°/ máx. 31º/ possibilidade de chuva: 80%

Sexta-feira (2): mín. 23º/ máx. 31º/ possibilidade de chuva: 83%

Sábado-feira (3): mín. 23º / máx. 29º / possibilidade de chuva: 90%