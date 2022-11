Atirador de escolas de Aracruz (ES) responderá por ato análogo a tentativa de homicídio

Atirador é filho de PM e teria utilizado armas e carro do pai no crime - Foto: Reprodução

Atirador é filho de PM e teria utilizado armas e carro do pai no crime - Foto: Reprodução

O adolescente de 16 anos que confessou ser o responsável pelos dois atentados em escolas de Aracruz (ES), nesta sexta-feira (25), vai responder por ato infracional análogo a tentativa de homicídio e assassinato, ambos qualificados por motivo fútil. Três pessoas morreram no ataque e 11 ficaram feridas.

O acusado invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Ele revelou que planejava o ato há dois anos.

Uma menina de 12 anos e duas professoras foram mortas, e 11 pessoas ficaram feridas. Cinco delas estão internadas em estado grave, sendo um menino de 11 anos, uma adolescente de 14 e três professoras, de 38, 45 e 52 anos.

O adolescente que cometeu o crime foi apreendido por volta das 15h30, em casa, na própria cidade. Segundo informações, ele teria estudado na Primo Bitti até junho, e depois foi transferido para outra escola a pedido da família.

As duas armas utilizadas no crime seriam do pai dele, que é policial militar, sendo uma pistola semiautomática e um revólver, de acordo com a Polícia Civil. O carro usado para chegar até a local do crime também seria do pai.

Após a confissão, ele foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica. O caso e a motivação estão sendo investigados.