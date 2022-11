Autora imagina Paraty como cenário livre de ciúmes

A escritora fluminense Ilana Eleá, que vive na Suécia, está na Flip para lançar “Emma e o poliamor” (Patuá). É o segundo livro da trilogia erótica que iniciou com “Emma e o sexo” (e-galáxia), falando de relacionamentos afetivos não exclusivos. O lançamento será neste sábado, às 19h, na Casa Gueto, na Rua Fresca 277, que reúne editoras independentes.

A protagonista dos livros é uma jovem antropóloga sueco-brasileira que estuda as relações de mulheres autodenominadas bem resolvidas sexualmente. No novo título, ela continua o trabalho de campo iniciado no Rio, que conhece bem de passar férias. Depois de se envolver com a orientadora de sexo on-line Juliana e o namorado dela, o ator Nicolas, Emma conhece uma psicanalista poliamorosa. Madura, Caia orienta pessoas interessadas na transição para a “não monogamia consensual”, tanto no consultório como em imersões para “desaprender ciúmes”, em Paraty.

"É um lugar sempre inspirador", diz Ilana.

Ao longo do processo de criação para escrever a trilogia “Emma”, ao pesquisar novas formas de relações amorosas, Ilana Eleá conta que decidiu abrir o casamento com o marido sueco a novas experiências, após dez anos de monogamia.

Doutora em Educação, Ilana estuda Sexologia na Suécia e nos Estados Unidos. Ela também é autora de “Encontros de neve e sol” (e-galáxia), “Poemas acesos” (Patuá) e “Fio de corte” (7Letras), com versos feministas dela, Angela Brandão e Lucelena Ferreira. O terceiro e último volume da série, "Emma e o tantra", virá no próximo ano.