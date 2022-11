Universo e TJ-RJ firmam acordo de cooperação para curso de Direito

A Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro firmam acordo de cooperação para implantação de um Polo Avançado de Solução de Conflitos Extrajudiciais - PASCE, nas dependências do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVERSO Niterói.

A assinatura do convênio acontece na próxima quarta-feira (30), às 14h30, no Tribunal de Justiça do Rio.

”A universidade está muito feliz em poder celebrar esse convênio que vai proporcionar aos alunos uma vivência prática no que há de mais moderno no Direito, principalmente quando a gente fala nos métodos alternativos de solução de conflitos”, diz o coordenador da Universo Niterói, Anderson Freire.

Alunos e professores do curso de Direito do campus Niterói vão colaborar com as atividades desenvolvidas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

“Esse é um projeto inovador, que o aluno vivenciará tudo dentro do próprio campus universitário. Vamos proporcionar uma formação mais completa e mais moderna para o operador de direito”, conclui o coordenador.