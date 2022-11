São Gonçalo realiza 'Mesa de Debate' sobre violência contra mulher

Em alusão aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, - que teve início no dia 25 de novembro (Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres) e vai até 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos) - a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas, realizará na próxima quarta-feira (30), uma mesa de debate, às 14h, na Faculdade Uniasselvi, no Shopping Partage.

A palestra, com o tema "Ativismo Feminino e o Enfrentamento da Violência Contra a Mulher", tem o intuito de alertar, conscientizar e sensibilizar a população gonçalense sobre a luta pelo fim da violência contra as mulheres. O evento também terá debates técnicos da área de assistência social, além de avaliar os avanços e retrocessos nas políticas públicas, as ações de enfrentamento a violência e a eficácia da Lei Maria da Penha.

O encontro, que é aberto ao público, contará com a participação da juíza Cristina Alcântara Quinto, do advogado e assessor especial da Secretaria de Assistência Social, Peterson Cabral, e da psicóloga da equipe técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Rafaela Gomes.

"Realizar debates sobre os avanços e retrocessos das políticas públicas nos faz pensar que esse trabalho de conscientização é diário. Sabemos que, infelizmente, a violência contra a mulher acontece a qualquer hora, em qualquer lugar, independente de classe social", afirmou a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Ana Cristina.

Serviço:

Mesa de Debate - Tema: "Ativismo Feminino e o Enfrentamento da Violência Contra à Mulher''. Quarta-feira (30), às 14h, no 4º piso do Shopping Partage São Gonçalo (Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro).