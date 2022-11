Maricá vai transmitir o segundo jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, montou dois espaços, na Barra de Maricá e em Itaipuaçu, para a população torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar. Nesta segunda-feira (28/11), acontece o segundo jogo do Brasil, a partir das 13h, contra a Suíça. Os torcedores poderão acompanhar o jogo em telões instalados nos bairros, que também terá espaço de gastronomia e apresentações musicais, com bandas e DJs, antes e depois do jogo, a partir das 11h.

“Histórico! Essa é primeira vez desse evento na cidade e reflete o maior objetivo da Câmara Setorial de Música do Conselho de Cultura de Maricá. Ao longo desses nove meses de trabalho como conselheiro construímos propostas pautadas sempre no equilíbrio do cenário de oportunidades e valorização dos artistas da cidade. Esse evento é um legado, que só poderá ser repetido daqui há quatro anos. Um evento que reúne futebol, muita música e gastronomia”, disse o conselheiro da Câmara Setorial de Música de Cultura de Maricá, Levi Gomes.

Nesta segunda-feira (28/11), a atração começa a partir das 11h, duas horas antes da partida da Seleção Brasileira. Já na sexta-feira (02/12), inicia a partir das 14h, antes da partida contra Camarões. Outras datas serão definidas de acordo com o desempenho da equipe rumo ao hexa. Na Barra de Maricá, o espaço está localizado no estacionamento da Rua 4, em Zacarias, local escolhido para receber a torcida nos dias dos jogos do Brasil. Já em Itaipuaçu, a festa do futebol acontece na Lona Cultural que fica na Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um), equina com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36).

Confira a programação

Segunda-feira (28/11) – 11h às 19h

Brasil x Suíça - 13h

Itaipuaçu

Jô Borges

Rosi Braga

DJ Rodrigo Systema

Barra de Maricá

Pagodamas

Banda Rock Road

DJ Johan

Sexta-feira (02/12) – 14h às 22h

Brasil x Camarões - 16h

Itaipuaçu

Amigos do Quintal

Marco Nascimento

Dj Fábio Gomes

Barra de Maricá

Negros e Vozes

DJ Márcio Albuquerque