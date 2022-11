Dia do Doador de Sangue é celebrado em São Gonçalo

Quem decidiu doar sangue na manhã desta sexta-feira (25) no Hemonúcleo de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, foi surpreendido com uma celebração pelo Dia do Doador de Sangue. As pessoas foram recebidas com uma decoração especial, guloseimas e brindes. O espaço está em campanha permanente para renovar o estoque de bolsas.

O prefeito Capitão Nelson esteve na unidade, junto com o secretário de Saúde, Dr Gleison Rocha, conversou com alguns doadores e pediu a colaboração de todos.

“É uma atitude simples, rápida e que salva a vida de muitas pessoas. Pedimos a quem estiver dentro dos requisitos para a doação que compareça à unidade do Hemonúcleo do Zé Garoto. A necessidade por bolsas de sangue é permanente", lembrou o prefeito.

O Hemonúcleo está em campanha permanente para renovar o estoque de bolsas | Foto: Divulgação

Os funcionários também pediram a colaboração das pessoas e destacaram que o tipo sanguíneo O negativo é o mais necessário. O professor de inglês Maykon Santos, de 36 anos, foi doar sangue pela primeira vez.

“É o verdadeiro significado de você fazer o bem sem olhar a quem. Porque não sabemos quem receberá nosso sangue, mas o que importa é que estamos salvando vidas. Eu nunca me importei em doar, até que tive um problema na família e um parente precisou de muitas bolsas de sangue e nós enfrentamos dificuldade para conseguir. Fizemos várias campanhas na internet convocando as pessoas e foi muito difícil. Mas deu tudo certo”, explicou.

As pessoas foram recebidas com uma decoração especial, guloseimas e brindes no Hemonúcleo de São Gonçalo | Foto: Divulgação

Os candidatos à doação de sangue passam por uma triagem e os funcionários avaliam se a pessoa está apta para a doação. Após a coleta, algumas bolsas acabam sendo inutilizadas por terem algum tipo de contaminação só detectável após exames.

Pessoas hipertensas e diabéticas podem fazer a doação. As restrições são para pessoas que têm doenças autoimunes e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Para doar é necessário estar em boa condição de saúde; ter entre 16 e 69 anos; pesar, no mínimo, 50 quilos; não ter processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de um ano, não estar gripado, não ter nenhuma doença transmitida pelo sangue; não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B e C, vírus HIV, doenças ligadas ao vírus HTLV I e II; doença de Chagas, malária e não pode fazer uso de drogas ilícitas injetáveis.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação, que deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Quem teve Covid-19 pode fazer a doação após 30 dias de cura. O tempo é apenas para evitar a contaminação da doença no ambiente da unidade de saúde, já que não há confirmação de contaminação do coronavírus por transfusão de sangue.