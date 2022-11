Enel abrirá lojas em cinco municípios neste sábado para negociações de dívidas

Lojas estarão abertas no sábado (26), das 8h às 12h, e não é necessário fazer agendamento prévio - Foto: Divulgação

Lojas estarão abertas no sábado (26), das 8h às 12h, e não é necessário fazer agendamento prévio - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio vai abrir cinco lojas neste sábado (26) para que os clientes possam negociar dívidas em aberto. O atendimento acontece nas unidades de Campos, Magé, Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias. Com a iniciativa, a distribuidora busca facilitar o acesso a esse tipo de serviço aos clientes que não têm disponibilidade de comparecer às lojas nos dias de semana.

Para participar da ação, não é necessário realizar agendamento prévio. O atendimento acontece das 8h às 12h. Somente o titular da unidade consumidora ou representante legal pode realizar o parcelamento. Confira a documentação necessária para solicitar a renegociação de dívidas:

• Pessoa física: CPF, RG ou documento oficial com foto, RNE (apenas para estrangeiros), RANI (apenas para indígenas), NIS ou NB (apenas para clientes Baixa Renda);

• Representante legal: procuração pública ou particular e cópia dos documentos do procurador. Quando se tratar de procuração particular é obrigatório o reconhecimento de firma;

• Pessoa Jurídica: Contrato Social ou último aditivo, CNPJ, CPF, RG. No caso de condomínio: ata de nomeação do síndico;

• Representante legal nomeado pela empresa: Os dados de cadastro (nome, CPF e RG) deverão ser do empresário ou de um dos sócios e não do representante legal.

Conheça todas as condições especiais de parcelamento

1) Clientes com faturas vencidas há mais de 61 dias

Os clientes que se enquadram neste perfil podem parcelar as contas em atraso em até 12 vezes (entrada + 11 parcelas) sem juros. Quem preferir, pode negociar em até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito.

2) Clientes com faturas vencidas há mais de 180 dias

Podem parcelar em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas) com desconto de até 30% sobre o débito total (após atualização de IPCA e Juros Mora).

Importante reforçar que, os clientes que já possuem um parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha. A iniciativa só é válida para novas negociações.

Canais digitais

A companhia também disponibiliza os canais digitais para atendimento. Todos os serviços estão disponíveis em seus canais: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOs e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Serviço

Negociações de dívidas

Data: Sábado (26/11)

Horário: 8h às 12h

Endereços:

Campos – R. Alvarenga Filho, 17 – Centro

Magé – Rua Coronel João Valério, 721 – Centro

Niterói – Av. Ernani do Amaral Peixoto, nº 1 – Centro

São Gonçalo – R. Feliciano Sodré, 230 – Centro

Duque de Caxias – Rua Belizário de Souza, 368 – Saracuruna (esquina com Rua Nabucodonosor, 77