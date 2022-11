Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher: brasileira lança campanha mundial de empoderamento e empreendedorismo

Hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher. Neste momento simbólico, a Sigamos Consultoria lança campanha de empoderamento e incentivo a mulheres empreendedoras, tendo como base, ainda, as discussões sobre mudanças climáticas e gênero, apresentadas pela ONU na COP 27, realizada este mês.

A campanha vai até 25 de dezembro, tanto para a candidatura de mulheres empreendedoras quanto para a adesão de empresas. O resultado será divulgado em 31 de dezembro de 2022. A inscrição deve ser feita acessando o link: https://www.sigamosconsultoria.com/allforsustainability.

De acordo com a fundadora da Sigamos Consultoria, Laura Magalhães, historicamente, as mulheres vivem em situação de desigualdade com relação a vários aspectos da vida em sociedade. "O Global Gender Gap Report 2022, por exemplo, analisou a divisão de recursos e oportunidades entre homens e mulheres em 146 países. Os resultados revelam que a Europa se situa atualmente em 76,6% em paridade de gênero. Já a América Latina e Caribe chegam a 72,6%, o que significa que há ainda um longo caminho para os 100% de igualdade de gênero em todos os âmbitos", observa.

A empreendedora Laura Magalhães destaca, entretanto, que as mulheres são importantes agentes de mudança na implementação de estratégias de desenvolvimento com baixo nível de carbono e resilientes ao ambiente. Segundo a ONU Mulheres, evidências crescentes indicam que a representação das mulheres nos parlamentos nacionais pode levar os países a adotarem políticas mais rigorosas em relação às mudanças climáticas.

"Mulheres rurais e indígenas na linha de frente da crise estão empregando conhecimentos e práticas ancestrais para construir resiliência em meio a mudanças climáticas, e jovens e meninas têm liderado movimentos globais que efetivamente mudaram o discurso sobre o clima em poucos anos", conta Magalhães.

Diante dos dados e com o propósito de impulsionar o trabalho das mulheres em situação de vulnerabilidade, que desejam ter ou que já possuem seus negócios, a Sigamos apresenta uma carta-compromisso aberta à sociedade, na qual se compromete a oferecer três meses de mentoria gratuita a um empreendimento feminino, selecionado a partir das respostas ao formulário de candidatura, levando-se em consideração, principalmente, a capacidade de alcance e impacto socioambiental do empreendimento.

"Além disso, todas as empresas que assinarem a carta comprometem-se, diretamente, com a realização de alguma iniciativa de apoio concreto aos empreendimentos femininos. Com o objetivo de incentivar a participação na campanha, a Sigamos concederá uma hora de consultoria virtual gratuita às signatárias, com um diagnóstico prévio fundamental ao desenvolvimento de suas áreas de responsabilidade social corporativa, baseada em critérios científico-legais", explica Magalhães.

Segundo ela, com a campanha, a Sigamos cria uma rede de colaboração e apoio ao empreendimento feminino, começando pela Galícia, na Espanha, e seguindo para o mundo todo.