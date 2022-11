Natal do Bem: Enel realiza campanha para doação de brinquedos

A Enel Distribuição Rio está realizando, até o dia 14 de dezembro, a campanha Natal do Bem para doação de brinquedos a instituições que abrigam crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação acontece nos quatro estados em que a Enel atua na distribuição de energia: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás. Todos os brinquedos doados serão produzidos por pequenos artesãos que participam do projeto Enel Compartilha Empreendedorismo. Para participar, basta que o titular da conta acesse um dos canais de atendimento da empresa e escolha receber a fatura por e-mail. Uma ação simples e gratuita. Dessa forma, o custo de impressão da conta será convertido para a compra dos brinquedos, e o valor adicional financiado pela Enel.

No estado do Rio, os brinquedos serão doados para a Associação de Assistência Social Coração de Jesus, uma Organização Não Governamental (ONG) que atua no atendimento de proteção social, educação, cultura e arte de crianças em situação de vulnerabilidade social. A meta da campanha Natal do Bem é doar cerca de 2 mil novos brinquedos, que serão distribuídos para as crianças ainda em dezembro.

Os brinquedos serão produzidos pelos artesãos da Arte da Neguinha e Jujuca Fuxiqueira, grupos produtivos do Rio que criam brinquedos lúdicos feitos em madeira e feltro. Eles fazem parte do Enel Compartilha Empreendedorismo, um projeto da companhia que tem o objetivo de promover a economia circular e valorizar a comunidade local.

A Diretora de Sustentabilidade da Enel Brasil, Marcia Massotti, reforça a importância dessa ação para o Grupo Enel. “A campanha Natal do Bem tem vários aspectos que nos orgulham. Um deles é a valorização de pequenos produtores. Ao convidarmos artesãos para produzir os brinquedos, contribuímos ativamente para geração de renda dessas famílias. Além disso, a campanha também tem foco no meio ambiente e na sustentabilidade, já que, para participar, o cliente precisa optar pela fatura digital. E, por último, ainda vamos realizar o sonho de várias crianças que receberão seus presentes de Natal, resgatando o espírito natalino de muitas delas”, afirma.

Serviço:

Campanha de Doação de Brinquedos | Fatura por e-mail

Data: até 14 de dezembro

O cliente pode solicitar a fatura por e-mail pelo:

Aplicativo da Enel Rio Site: www.enel.com.br Call Center: 0800 28 00 120 Lojas e pontos de atendimento Enel em todo o Estado: horários e endereços podem ser consultados no link: https://atend.workfacilit.com/app/prod/agenda/?e=rj#

Importante destacar que, para participar da campanha Natal do Bem, só serão considerados novos cadastros na fatura digital.

Saiba mais e acesso no link o regulamento da campanha: https://www.enel.com.br/pt/quemsomos/natal-do-bem