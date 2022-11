Guarda Municipal de Maricá prende homem por tentativa de roubo no Centro

Agentes do Grupamento de Pronto Emprego (GPE) da Guarda Municipal de Maricá prenderam na manhã desta quinta-feira (24/11) um homem, de 27 anos, acusado de tentar roubar uma mulher, no Centro. Com o suspeito, foi encontrado um revólver calibre 38 e seis munições.

Os agentes faziam patrulhamento na Rua Domício da Gama quando foram acionados por uma mulher que disse ter sofrido tentativa de assalto por um homem armado. Com a descrição do suspeito, a equipe fez buscas pela região e encontrou o acusado que, ao fugir, pulou o muro de algumas residências e estabelecimentos comerciais. O homem foi detido pelos guardas na Avenida Nossa Senhora do Amparo e levado para a 82ª DP (Maricá). Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, cinco munições e uma quantidade de drogas. Após o registro, o caso foi encaminhado para a central de flagrantes, que fica na 76ª DP (Niterói).

Atuação em caso de violência contra a mulherEm outra ação nesta quinta-feira (24/11), o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal atuou na prisão de um homem com mandado em aberto por violência contra a mulher no Caxito. A vítima, que é assistida pela Casa da Mulher, acionou as equipes após receber mensagens do ex-marido.O homem foi localizado no bairro do Caxito e conduzido para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado.