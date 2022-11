Família procura por morador do Amendoeira desaparecido desde terça-feira

Carteira de Lucas foi encontrada em São Gonçalo; familiares pedem que qualquer pessoa com informação entre em contato com o telefone (21) 27233515 - Foto: Divulgação

Carteira de Lucas foi encontrada em São Gonçalo; familiares pedem que qualquer pessoa com informação entre em contato com o telefone (21) 27233515 - Foto: Divulgação

Familiares e colegas de Lucas da Cruz Olegário, de 25 anos, procuram pelo paradeiro do jovem, morador do bairro Amendoeira, em São Gonçalo, que está desaparecido desde a última terça-feira (22/11). O estudante de Direito pela UERJ foi visto pela última vez na Estação das Barcas da Praça XV, no Centro do Rio, por volta das 14h30.

A carteira de Lucas foi encontrada próximo ao bairro Brasilândia e entregue aos nesta quinta-feira (23/11). A mãe do jovem, Rosilene Cruz, de 60 anos, conta que ele acabou perdendo a carteira enquanto estava a caminho do estágio, pouco depois de sair de casa, por volta das 9h. "Ele perdeu o documento, mas seguiu viagem porque era o primeiro dia de estágio. Estava muito ansioso com isso", explicou.

Ele chegou a marcar presença no estágio, na Procuradoria Geral do Estado (PGE), mas foi embora no início da tarde por estar se sentindo mal. Um amigo o conduziu até o terminal da CCRBarcas na Praça XV. Porém, ele não tem certeza se viu Lucas passar pelas roletas para pegar o transporte em direção a Niterói. O estudante estava vestindo uma calça azul marinho, blusa preta e mochila.

Segundo os familiares, Lucas não tinha desavenças conhecidas e nunca tinha ficado tanto tempo sem contatar pessoas próximas. Apesar disso, ele andava "nervoso", conta a família. "Ultimamente, estava com uma certa ‘mania de perseguição'. Andava bastante isolado por causa dos estudos, de muitas leituras densas", relatou Rosilene.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), mas a ocorrência deve ser encaminhada para o setor de desaparecidos da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, em Niterói, conforme foi informado pela Polícia.

Os familiares pedem que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro entre em contato através do telefone fixo (21) 27233515 ou do celular (21) 990383553.