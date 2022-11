Moradores do Badu reclamam da demora para reabertura de praça

Moradores e comerciantes do Badu, em Niterói, reclamam que a Praça do Badu segue fechada mesmo após quase três meses do fim das obras no local.

Quem frequentava o ambiente de lazer, que tem brinquedos para as crianças e academia da terceira idade, afirma que ainda não houve uma reabertura da praça, o que atrapalha o lazer da região.



“Já faz alguns meses que ela segue fechada. Minha filha de seis anos passa aqui na frente e fica olhando, com esperança de que a praça volte para a população”, diz a moradora Priscila Tavares, de 30 anos.

Segundo um comerciante da região, a praça já estaria fechada antes do início das obras.

“As crianças, pelo segundo ano consecutivo, não usaram a pracinha. No ano passado aconteceu a mesma coisa. Ficou fechado justamente no Dia das Crianças. Juntou um monte de criança querendo brincar e não podia”, disse o vendedor Marcelo Menezes, de 52 anos.

O comerciante afirma também que o fechamento da praça atrapalhou uma programação especial que tem todo o ano para as crianças na data comemorativa, além de prejudicar os ambulantes que costumam ficar no local vendendo balas e doces.

Na frente da Praça do Badu tem um banner com informações sobre a obra. Segundo a placa, o início das obras teriam sido no início de julho e o fim estaria programado para o dia 3 de dezembro. Porém os moradores afirmam que a obra terminou há alguns meses.

Banner da Prefeitura coloca a data oficial do fim da obra como 3 de dezembro | Foto: Layla Mussi

O SÃO GONÇALO procurou a Prefeitura de Niterói para saber o porquê do local ainda estar fechado.

A assessoria da prefeitura informou que a obra está em fase final de ajustes para, em breve, ser entregue à população.