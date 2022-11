Obras de infraestrutura avançam ao Pacheco e Sacramento

Uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, está levando obras de infraestrutura para as ruas dos bairros Pacheco e Sacramento, incluindo os sub-bairros Ieda e Eliane. As equipes já estão nas vias para melhorar a acessibilidade e segurança dos moradores em mais de 30 ruas.

Atualmente, as equipes estão na Rua Expedicionário Otávio Carlos da Silva, no Pacheco, na fase de instalação de manilhas e galerias que vão ajudar no escoamento da água no período chuvoso.

As Ruas Doze de Outubro, também no Pacheco, e Valério de Matos, no Sacramento, estão recebendo drenagem e pavimentação. Logo após, a sinalização será feita nas vias, com faixas e placas para pedestres e identificação das ruas.

A cabeleireira Jucimara Novaes, de 27 anos, mora há oito anos no bairro Pacheco e achou que somente a via principal fosse receber as obras.

“Eu nem acreditei quando vi as máquinas entrando e o material chegando. Achei que a obra fosse acontecer só na Estrada do Bichinho. Eu vim morar aqui e, na primeira chuva, era tanta lama que nosso pé afundava. Agora vai ficar bacana. Depois que o asfalto chegar, posso até usar meus sapatos brancos de novo”, brincou.

Além dessas, as obras já começaram nas Ruas Expedicionário Coelho da Silveira, no Sacramento; Dr Guilherme Monteiro e Mamede Gonçalves, no Pacheco. As 38 ruas receberão intervenções em mais de 11,7 quilômetros.