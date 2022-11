Roberto Carlos dá o último adeus ao amigo Erasmo Carlos

Nesta quarta-feira (23), o corpo de Erasmo Carlos foi velado em uma cerimônia restrita à familiares e amigos no cemitério Memorial do Carmo, no Caju. Roberto Carlos chegou por volta das 17h para dar o último adeus ao seu grande amigo.

"É uma dor muito grande. O irmão que eu escolhi quando eu tinha 16, 17 anos e ficamos irmãos por todo esse tempo. Que Deus o tenha em bom lugar. Uma vida sem Erasmo Carlos é uma tristeza muito grande, que não dá nem para explicar", declarou o Rei Roberto Carlos.

Fernanda Pessoa, viúva de Erasmo, estava bastante abalada durante o velório e foi consolada pelo filho do eterno 'Tremendão', Gil, que estava presente para se despedir do pai.