Atendimento da Casa do programa Auxílio Brasil será suspenso nesta quinta (24)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que nesta quinta-feira (24/11), não haverá atendimento na casa em que funciona o programa Auxílio Brasil, do governo federal, que é destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Na parte da manhã, será realizada a pintura na parte interna do imóvel e, na parte da tarde, o fechamento acontece devido ao decreto nº 932 de 8 de novembro de 2022, assinado pelo prefeito Fabiano Horta e publicado no dia 09/11 no Jornal Oficial de Maricá (JOM), que modificou o horário de expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta nos dias 24/11, 28/11 e 02/12, durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo do Catar 2022.

O atendimento será retomado na sexta-feira (25/11), das 8h às 17h. A Casa do Programa Auxílio Brasil está localizada na Rua Fulvio Chebade Guida, n° 32, quadra 14, lote 03, no Centro de Maricá.