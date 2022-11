Ação voltada à saúde do homem mobiliza os profissionais da Defesa Civil de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na terça e quarta-feira (22 e 23/11) uma ação na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, oferecendo diversos cuidados a cerca de 130 profissionais da pasta, incluindo palestras de conscientização sobre o bem-estar masculino; orientações relacionadas à diabetes, além de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

A dinâmica integra a programação do Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata, simbolizando também a busca ativa pelo público masculino nos órgãos municipais e estabelecimentos comerciais da cidade, uma forma de aproximar esse grupo aos serviços de saúde disponíveis. Na próxima segunda-feira (28/10), a atividade ocorrerá no Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu e a previsão é que outros locais sejam contemplados posteriormente.

Leandro Bastos, gerente das linhas de cuidado da Atenção Primária à Saúde, destacou o papel da ação para levar informações qualificadas aos homens que atuam na Defesa Civil, desmistificando preconceitos, respondendo dúvidas pertinentes e ampliando os cuidados.

“Em meio à mobilização do Novembro Azul, aproveitamos para atuar ativamente em diversos locais, onde falamos sobre a prevenção ao câncer de próstata e outros temas relacionados à saúde masculina. Dessa forma, passamos informações importantes, com o objetivo que os homens compreendam o papel das medidas preventivas, consciência que ainda encontra muitas barreiras nesse público. Abrir um espaço positivo é essencial, contando com esclarecimento de dúvidas, testagem para ISTs e palestras sobre assuntos diversos, melhorando o cuidado oferecido aos profissionais da Defesa Civil da cidade”, destacou.

Matheus Fampa, de 24 anos, é guarda-vidas há quase cinco anos e afirmou que as atividades impactam no dia a dia, trazendo novas informações relacionadas à saúde do homem e oferecendo serviços que antes só poderiam ser acessados nas unidades.

“É muito interessante ter esses serviços e orientações tão próximos, trazendo praticidade, acesso à informação e cuidados importantes. Em relação às ISTs, muitas vezes não estamos atentos, por isso a ação traz facilidades e é uma espécie de checagem para sabermos se continuamos saudáveis, tratando o quanto antes se identificados problemas. Trabalhamos em condições que exigem atenção, logo precisamos adotar essa rotina de cuidados com a nossa saúde, o que faz a diferença”, destacou.

Pedro Barros, de 22 anos, começou a atuar recentemente como guarda-vida e lembrou a importância de ter acesso a cuidados essenciais de forma prática e rápida, o que faz a diferença para o seu cotidiano de trabalho.“É muito bacana poder participar dessa ação, verificando se está tudo certo com a nossa saúde e é bom mantermos sempre esse cuidado. Com isso, identificamos alterações que possam existir com mais rapidez, sem precisar de grandes deslocamentos, algo excelente”, concluiu.