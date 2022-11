Prefeitura instala sinalização no viaduto do Jardim Catarina

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo iniciou, nesta quarta-feira (23), os testes da sinalização instalada no viaduto do bairro Jardim Catarina. A colocação das placas e os semáforos vão auxiliar os motoristas no reordenamento adotado para dar mais fluidez ao trânsito do local.

A principal via do bairro, a Avenida Doutor Albino Imparato, passou por mudanças. Agora, na nova configuração do trânsito, a avenida passará a ter mão única no trecho entre a entrada do Jardim Catarina até a Rua João Laborde. A partir daí, volta a ser mão dupla. Já a Avenida Santa Catarina, que funcionava como mão dupla, terá mão única.

A sinalização do viaduto, que foi inaugurado em junho, é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Diante da alta demanda, a Prefeitura pediu autorização ao governo do Estado e assumiu a instalação da sinalização.

O prefeito Capitão Nelson esteve no local nesta quarta-feira, para acompanhar o trabalho dos guardas municipais que ficaram responsáveis por auxiliar os veículos no período de testes para a sincronização dos semáforos.

“Há muitos anos esse trânsito aqui era confuso. Depois da construção do viaduto nós temos a oportunidade de reordenar tudo de forma a dar maior fluidez ao trânsito. A nova sinalização vai facilitar muito para os motoristas, que terão local certo para entrar e sair do bairro”, disse.