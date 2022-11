Boletim aponta 15 estados com crescente nos números de Covid

Um boletim foi divulgado pela Fiocruz, nesta quarta-feira (23), onde apontou um aumento dos casos de Covid em 15 estados. Todas as regiões do país já registraram esse aumento na taxa.

De acordo com as informações, a maioria desses infectados são adultos e dentro da faixa etária acima dos 60 anos. O coronavírus corresponde a 61% dos resultados positivos nas últimas quatro semanas em diagnósticos de doenças respiratórias.

Confira os estados que registraram crescimento nos casos de Covid-19, de acordo com o boletim da Fiocruz desta quarta: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Leia também:

➢ Baixa procura faz Rio prorrogar vacinação de crianças com comorbidades

➢ Anvisa aprova venda de Paxlovid para tratar covid-19