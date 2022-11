Luis Roberto será poupado nos próximos dias por conta de uma sinusite

No jogo desta terça-feira (22), entre França e Austrália, foi possível perceber que o narrador Luis Roberto teve certa dificuldade com sua voz durante a transmissão da partida. O jornalista disse para o público que devido as mudanças de temperatura do Catar, ele acabou desenvolvendo uma sinusite.

"Mudança de clima, coisa e tal, uma alergia me pegou aqui. A sinusite deu o ar da graça. Mas de qualquer forma, com o coração a gente vai levando o melhor para você que está nos presenteando com a audiência", afirmou Luis Roberto durante o jogo.

A assessoria da Rede Globo informou que o narrador será poupado nos próximos dias para que possa se recuperar e com isso, a emissora realizou algumas mudanças na escala de narradores.

"Como informou no ar durante a transmissão da Copa, Luis Roberto desenvolveu uma sinusite por conta das bruscas mudanças de temperatura e da secura do clima no Catar. O narrador já está medicado e vai se poupar nos próximos dias para se recuperar completamente. Por conta disso, a escala de transmissão da TV Globo desta quarta-feira foi alterada. O jogo entre Marrocos e Croácia será narrado por Rembrandt Jr., com comentários de Richarlyson e Zé Roberto. E a partida entre Alemanha e Japão será comandada por Renata Silveira, que terá ao seu lado os comentaristas Ricardinho e Paulo Nunes", diz a nota da Rede Globo.