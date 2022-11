Moradores do Pita e do Porto Novo decoram São Gonçalo para Copa

Tinta verde e amarela nas calçadas e bandeirinhas nos postes. A clássica decoração especial com os símbolos da Seleção Brasileira que costumavam tomar as ruas de São Gonçalo em edições anteriores da Copa do Mundo já não é mais tão popular ou vista em muitas vias do município. Em alguns pontos da cidade, porém, a tradição segue viva graças a moradores apaixonados pelo clima do período.

É o caso de espaços como a chamada Pedra da Bandeira, no Porto Velho, ou a Travessa Manoel Coelho, no Pita. Ambos os pontos são conhecidos pelos enfeites especiais feitos por moradores locais para celebrar a chegada do evento esportivo.

Na Travessa Manoel Coelho, o bombeiro aposentado Welington Luiz Félix, de 79 anos, é o responsável por coordenar a pintura da rua. Ele conta que, por mais que a tradição já não seja tão forte no município atualmente, não deixou o desânimo dos locais impedi-lo de preparar a rua para receber a Copa. "Toda Copa desde 1990 eu decoro a rua", conta, orgulhoso, o idoso.

Tema da decoração em 2022 é Futebol e Educação | Foto: Filipe Aguiar

Com o apoio braçal e financeiro de moradores da via, ele organiza a ornamentação e leva tão a sério o trabalho de enfeitar o espaço que mesmo detalhes, como o efeito das chuvas na pintura de uma ou outra ilustração no concreto, o incomodam. Além do apuro estético, outra de suas preocupações é em trazer um papel informativo para a decoração.

"Eu fiz um tema esse ano: futebol com educação", explica o aposentado. Na frente do Centro Educacional Maria Clara Machado, na mesma Travessa, ele separou um espaço para pintar no chão informações como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), idioma e moeda oficial de alguns dos países que participam da Copa, além de uma listagem com os campeões de outras edições. "As crianças podem vir aqui e estudar, aprender. Como tem o colégio aqui, fizemos de frente", relata Seu Wellington.

Bandeiras e detalhes sobre outros países participantes da competição são destaque de decoração Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

No meio do bairro, o endereço se tronou um ponto inusitado, já que nenhuma das ruas ao redor segue o clima de empolgação com o evento esportivo. Para outra moradora do mesmo endereço, a 'Dona Tininha', de 83 anos, o contexto de instabilidade financeira do país é uma das razões para o desânimo. "O motivo é o dinheiro. Aqui mesmo; na última Copa, as bandeiras vieram até o fim da rua", afirma a aposentada.

Ela relata que sequer se importa tanto com as disputas da Seleção Brasileira. "Até gosto de assistir jogo, mas não torço pra nenhum. Eu não tô ganhando nada com isso", confessa Dona Tininha. Apesar disso, assim como todos os moradores da via, ela gosta bastante do visual festivo que o logradouro ganha na época.

Se depender de Seu Wellington, o verde e amarelo seguirá sendo uma marca registrada da rua no Pita de quatro em quatro anos. "Em 2030 eu não sei se ainda vou estar por aqui, mas já estou bolando como vai ser. Devem ter mais países vencedores até lá, vou ter que fazer um mosaico ali no meio", planeja o senhor.

"Em 2030 eu não sei se ainda vou estar por aqui, mas já estou bolando como vai ser", conta Seu Wellington | Foto: Filipe Aguiar

O outro ponto da cidade que já está pronto para os jogos do Brasil é a Pedra da Bandeira, elevação rochosa no bairro Porto Novo que, tradicionalmente, carrega uma pintura da bandeira do Brasil no topo. Desbotada e desgastada com o efeito dos anos, a pintura foi retocada e restaurada na última semana, em preparação para o evento.

Os moradores da região relatam que a ideia é continuar recuperando as cores da bandeira com novas camadas de tinta para revitalizar o visual do espaço, aproveitando para trazer a terras gonçalenses um pouco do clima festivo e de torcida da equipe brasileira no Catar.