Secretaria de Educação inicia processo de pré-matrícula da rede pública de ensino

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, iniciou o processo de inscrição para a pré-matrícula de novos alunos da rede pública municipal de ensino e para aqueles que desejam transferência de escola. Os interessados têm até o dia 05/12 para efetuarem a inscrição no site Matrícula Inteligente que pode ser acessado no link: ecidadeonline.marica.rj.gov.br/matriculainteligente. As vagas disponíveis são para educação infantil (pré-escola e creche), ensino fundamental (1º ao 9º ano) e para educação de jovens e adultos (EJA). Atualmente 27.755 alunos estão matriculados em 65 unidades da rede.

Ao entrar no link, o responsável deve clicar no ícone “Faça sua pré-matrícula”, informar a data de nascimento do estudante, o ano de ensino ou série que deseja cursar e a rede de origem. Após esta etapa, o interessado deve seguir as instruções para concluir inscrição da pré-matrícula. Vale ressaltar que os pais e responsáveis fiquem atentos ao prazo de inscrição e ao cronograma que será enviado a cada um por e-mail, SMS ou WhatsApp para confirmar a matrícula em uma das opções de escolas que estarão disponíveis.

Para efetuar a matrícula é necessário levar certidão de nascimento ou identidade do aluno (original e cópia), carteira de vacinação (até 06 anos de idade) – original e cópia, especificação oficial do tipo sanguíneo (original), Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno a partir dos 14 anos (original e cópia), duas fotos 3x4 (atualizadas em cada renovação de matrícula), histórico escolar ou declaração provisória de escolaridade (original), documento de identidade do pai/mãe/responsável legal (original e cópia), documento judicial de guarda de menor se for o caso (original e cópia) e atestado de saúde para a prática esportiva (original).