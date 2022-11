Itaboraí conta com 31 unidades de testagem de Covid-19

A população que precisa realizar o teste rápido (por antígeno) de Covid-19 pode procurar uma das unidades disponíveis pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Ao todo, 31 unidades de saúde no município estão aptas para realizar a testagem.

A AME de Itambi oferece o exame todos os dias, 24 horas. São 21 unidades, funcionando de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30, oito unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e o Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (Cesi) em Quissamã, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As 21 unidades que realizam a testagem de 13h às 16h30 são:

USF Ampliação II, USF Bairro Amaral, USF Cabuçu, UBS Engenho Velho, USF Reta Nova, USF Mangueira, UBS Picos, USF Porto das Caixas, USF Planalto do Marambaia, USF Santo Antônio, USF São Joaquim, UBS Chácaras Sambaetiba, USF Agro Brasil, USF Joaquim de Oliveira, USF Vale do Sol, USF Granjas Cabuçu, USF Areal, USF Grande Rio, USF Jardim Planalto, USF Pacheco e USF Sapê

Os oito polos, que funcionam das 8h30 às 16h30, são:

USF Aldeia da Prata, USF Itambi, USF Ampliação I, USF Reta Velha, USF Apolo, USF Vila Brasil, USF Nova Cidade e USF Visconde.

A SEMSA ressalta que a recomendação é que o teste seja realizado a partir do terceiro até o sétimo dia do início dos sintomas, que podem ser quadro respiratório agudo, febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato e paladar. O resultado do teste rápido fica pronto em aproximadamente 15 minutos.