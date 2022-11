Escola Cidadã chega a alunos de Ciep em Ipiíba

Os alunos da Educação Infantil ao 9º ano do CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro, que fica no bairro Ipiiba, participaram, na manhã desta terça-feira (22), do projeto Escola Cidadã, promovido pela Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), através do Departamento de Educação no Trânsito, que visa levar informações sobre o trânsito de forma lúdica e divertida para alunos da rede municipal de ensino.

O projeto encerrou as atividades nas escolas neste ano de 2022. As próximas escolas serão agendadas para o ano de 2023. O projeto leva palestras educativas de acordo com cada faixa etária e segmento escolar, com o objetivo de orientar os alunos para que cresçam conscientes de seu papel no trânsito. O trabalho de conscientização é para que as crianças possam espalhar essas informações.

“A gente sempre escuta que é de pequeno que se aprende. Então, precisamos ensinar às crianças para que elas levem a informação para dentro de casa. Nossa intenção é formar essa geração preocupada e responsável em promover um trânsito mais seguro e humano”, disse a pedagoga Kiyomi Castro, que ministra as palestras.

Os vídeos apresentados às crianças mostram a importância das placas, dos semáforos, do cinto de segurança, de atravessar na faixa de pedestre e alertam para a segurança no transporte escolar.

Para que os professores possam dar continuidade ao assunto de maneira lúdica, revistas educativas de trânsito são distribuídas para os alunos junto com kits de jogos que contribuem para o aprendizado.