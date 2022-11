Black Friday chegando: dicas para comprar um celular novo

A Black Friday é um ótimo momento para quem deseja trocar ou adquirir um novo celular com preços e condições especiais, mas também é uma época em que precisamos estar atentos às pegadinhas das lojas e sites, que aproveitam o momento para vender mais.

A empresária Michelle Menhem, especialista em tecnologias, preparou algumas dicas importantes para acertar na escolha:

1. Pesquisa de Preço e Orçamento

Escolha o modelo desejado e faça ampla pesquisa de preços e comparações. Visite lojas físicas e quanto mais sites confiáveis puder. Fique atento ainda aos descontos para pagamento à vista, que por muitas vezes, podem compensar. Saiba exatamente quanto pode gastar para não acabar se endividando nas compras do aparelho e acessórios. Tão importante quanto aproveitar as promoções, é ficar de bem com suas economias.

2. Qual melhor modelo para você

Antes de sair comprando, planeje e verifique qual modelo de aparelho de celular melhor te atende. Atualmente temos diversos modelos e especificações de câmera, memória, tamanho de tela e por muitas vezes nos fazem gastar mais, sem a real necessidade. Busque um aparelho com as necessidades mais usuais para o seu dia a dia, como uma boa lente para captura de fotos e selfies, boa qualidade e tamanho de telas para poder assistir filmes e séries e muito importante, que tenha uma boa autonomia de bateria para te atender, afinal, ficar preso a cabos e carregadores não é legal e pode te deixar na mão.

3. Com ou sem 5G?

A internet 5G está chegando com muita força em todo país e mesmo que algumas regiões ainda não sejam atendidas por essa tecnologia, é importante já estar preparado e comprar um aparelho compatível com ela, pois permitirá a navegação com velocidade até 50 vezes mais rápida que as tecnologias atuais. Os modelos mais novos já oferecem isso, mas se precisar comprar algo mais simples ou barato, precisa estar atento. As informações geralmente são divulgadas na caixa do aparelho e nas descrições do produto. Fique atento nesse detalhe.

4. Verifique se precisa de acessórios

Hoje, muitas marcas oferecem combos de produtos que podem compensar tanto pelo aparelho, quanto pelos gadgets, adicionais como por exemplo a oferta combinada de smartwatch e fones de ouvido, que são acessórios que podem somar bastante ao nosso dia a dia. Fique atento também às marcas que vendem aparelhos sem carregadores e cabos, pois havendo a necessidade de adquirir separadamente, certamente fará diferença no final das contas e deve ser levado em consideração na hora da compra.

Outras informações podem ser obtidas na rede social da especialista l @michellemenhemm