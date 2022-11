Feira de adoção de cães e gatos acontece neste domingo (27) em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, realiza neste domingo (27), das 13h às 17h, mais uma campanha de adoção de cães e gatos, em conjunto com o Shopping Boulevard Maricá e protetores do município. A ação, que acontece no estacionamento do estabelecimento, tem o objetivo de encontrar um novo lar para cerca de 30 animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos.

Todos os animais foram vermifugados e os adultos, castrados. Já os filhotes têm castração garantida pela coordenadoria aos seis meses de idade. Os interessados em adotar um amiguinho devem ser maiores de 18 anos e apresentar cópias da identidade, CPF e do comprovante de residência.

Coordenadoria de Proteção Animal (Cepa)

Criada em 2017, a Cepa desenvolve diversas ações e políticas públicas com objetivo de dar proteção e o bem-estar dos animais, como o programa de controle reprodutivo e as campanhas de adoção e de conscientização sobre abandono, que acontecem mensalmente, em parceria com protetores, moradores e comerciantes. Com a iniciativa, 530 animais já foram retirados das ruas e adotados em um ano e meio. Desde 2019, já foram realizadas 5.500 castrações em toda a cidade.

Serviço:

Campanha de adoção de cães e gatos

Data: domingo (27/11)

Horário: 13h às 17h

Local: Shopping Boulevard Maricá

Documentação: maiores de 18 anos devem apresentar cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.