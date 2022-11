Ciep em São Gonçalo realiza projeto de incentivo à leitura: 'Brincando de Ler'

Durante o mês de novembro, o Ciep 125 Municipalizado Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, no Mutondo, está realizando o projeto “Brincando de Ler”, onde autores de livros infantis vão até a escola para contar a sua história e propor brincadeiras pedagógicas. Nesta terça-feira (22), foi a vez da autora Michelle Bittencourt, que apresentou para os alunos o seu livro “Maria quer ser Sereia” e trouxe uma atividade da sua infância: a ciranda de roda.

O projeto traz diversos autores com um assunto em comum, que é respeitar as diferenças. Cada um com sua particularidade, todos os livros abordam temas que trazem a discussão de forma saudável e lúdica. A professora e idealizadora, Sandra Lima, explicou que selecionou as obras que participariam do projeto de forma que elas conversassem entre si.

“O que queremos passar para os alunos é a ideia do amor e do respeito. Mostrar que, mesmo diferentes, como os personagens dos livros, nós podemos ser tudo que quisermos. Nesse projeto, a intenção mesmo foi brincar de ler, ter esse momento de descontração”, disse a idealizadora.

O primeiro livro da autora surgiu da observação do comportamento dos alunos, bem como dos sonhos e desejos. Para ela, foi uma surpresa saber que a obra foi além da Educação Infantil e também está sendo trabalhada em outras faixas etárias.

“Eu sou professora e fiquei com vontade de escrever essa história porque é algo vivenciado com os meus alunos no cotidiano. O livro fala sobre esse desejo da Maria de ser sereia e a intenção foi desmistificar essa imagem que as pessoas têm de sereia como uma mulher branca de cabelos vermelhos. Algumas escolas já trabalharam com o meu livro e, quando sou convidada, sempre deixo dois livros na unidade, para que todo mundo tenha a oportunidade de ler”, contou Michelle.