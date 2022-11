Cartinhas do Papai Noel dos Correios já estão disponíveis para adoção

Uma das maiores ações natalinas e de solidariedade do Brasil já começou: o Papai Noel dos Correios! Milhares de cartinhas já estão disponíveis para adoção nas agências participantes e no blog oficial da campanha https://blognoel.correios.com.br/.

No estado do Rio de Janeiro, mais de 7 mil cartinhas escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, aguardam adoção. Os pedidos dos pequeninos são dos mais variados: bolas, bonecas, carrinhos, calçados e materiais escolares são os mais pedidos.

A abertura oficial da ação natalina no Rio de Janeiro foi realizada na Escola Municipal de Desenvolvimento Infantil Maria Braz, no bairro do Lins. O carteiro Tiago Pedro da Silva recolheu as cartas diretamente das mãos das crianças da escola e o Papai Noel dos Correios compareceu para receber as cartinhas e receber o carinho das crianças. Na ocasião, também houve o lançamento do Selo de Natal de 2022, com a participação do Bom Velhinho.

Como adotar – Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. Em todo o estado, 23 Agências dos Correios disponibilizam cartas físicas para adoção. Lembrando que, quem adota, sempre tem a possibilidade de ler e escolher a cartinha que vai adotar (seja na agência dos Correios ou online). Assim, cada pessoa ajuda dentro das suas possibilidades. Tem criança pedindo presente de R$ 10, R$ 15,00. Tem opção de presente para todos os bolsos.

Entrega dos presentes – A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. Os presentes das cartas adotadas fisicamente devem ser entregues na mesma agência onde houve a adoção.

Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Como enviar uma carta – Para incentivar a criatividade e a redação, as cartinhas devem ser manuscritas. O envio destas cartas deverá ser feito digitalmente através do Blog da campanha. É necessário fotografar a cartinha, ou digitalizar, para envio ao Blog. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atendem aos critérios estabelecidos pela campanha são disponibilizadas para adoção no Blog do Papai Noel dos Correios. Por questões de segurança, não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Todos os critérios podem ser consultados no Blog Noel. No Rio, as cartas podem ser cadastradas no blog até o dia 02/12.

Toda a sociedade pode participar dessa imensa corrente de solidariedade, que há 33 anos une empresa, empregados, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/.

Unidade do Correio de São Gonçalo - Zé Garoto fica na Praça Estephânia de Carvalho | Foto: Divulgação

São Gonçalo

Na agência dos Correios de São Gonçalo, unidade Zé Garoto, seis cartinhas estão esperando adoção, de crianças com idades que variam de 10 meses a 10 anos. Há pedidos de bonecas, patins, bicicleta, roupas, andador e até colchão.

Para adotar uma dessas cartinhas, basta clicar em https://blognoel.correios.com.br/adocao/ e escolher a cidade de São Gonçalo para visualizar os pedidos e clicar em adotar.