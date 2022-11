Coldplay anuncia show extra no RJ em 2023

A banda Coldplay anuncia que fará um show extra no Rio de Janeiro após lotar todos os shows previstos para o país em 2023. A apresentação será no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no dia 28 de março.

A banda retorna ao Brasil no primeiro semestre do ano que vem e fará outros dois shows no Rio, nos dias 25 e 26 de março, ambos já lotados. As vendas de ingressos para o show extra começam nesta terça (22), no site Eventim.

As apresentações da banda fazem parte da turnê "Music Of The Spheres World" e aconteceriam em novembro deste ano no Brasil, mas precisaram ser adiadas devido a um problema de saúde de Chris Martin, vocalista do Coldplay.