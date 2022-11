PF e Ibama resgatam araras feridas em clube no RJ

As aves estavam se mutilando por conta de estresse - Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (21), a Polícia Federal e o Ibama resgataram três araras feridas em um clube no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O mesmo estabelecimento já havia sido fiscalizado em 2020.

Após avaliação dos agentes, foi constatado que as aves estavam se mutilando por conta de estresse que estariam passando no local. Elas foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama e vão receber os cuidados necessários.

Duas das araras são da espécie Canindé e uma da espécie Catalina. Ambas ficavam expostas na entrada do clube.