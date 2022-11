Agentes do grupo Informação, Educação e Comunicação (IEC) da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo realizaram ações em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Dengue, lembrado no penúltimo sábado do mês de novembro.

Nesta segunda-feira (21), gonçalenses que passaram pela Praça Luiz Palmier (popular Praça da Marisa), no Centro, e no Calçadão de Alcântara foram orientados sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Em Alcântara, os agentes distribuíram panfletos sobre as doenças e colaram cartazes nos comércios sobre a prevenção da dengue. No Centro, além da distribuição dos informativos, eles montaram uma exposição com as fases do mosquito Aedes aegypti e outros insetos.

“A ação de conscientização com a população é sempre muito importante. Não adianta a Vigilância em Saúde Ambiental trabalhar e a população não colaborar nos locais que podem se tornar criadouros para a reprodução dos mosquitos”, disse o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Edson Vieira.

Ações em São Gonçalo pelo Dia Nacional de Combate à Dengue | Foto: Divulgação

As três doenças estão sob controle em São Gonçalo, o que pode ser explicado pelo trabalho dos agentes do IEC, que realizam o trabalho de conscientização em praças, igrejas, associações, escolas e eventos, inclusive com palestras; pela pulverização de inseticida para eliminar o mosquito e a visitação nas casas pelos agentes de controle das arboviroses, que orientam os moradores sobre os possíveis criadouros do mosquito e como eliminá-los, todos durante todo o ano.

Nas casas, os agentes também aplicam larvicidas em ralos, caixas d’água, tonéis, calhas e onde mais pode ser um local para a reprodução do mosquito. Se encontram larvas, fazem a eliminação e/ou aplicam larvicidas, colocam telas nas caixas d’água e armadilhas para capturar os ovos, larvas e mosquito adulto.

Para manter a casa longe dos vetores, é importante limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Vale lembrar que qualquer gota d’água pode se tornar criadouro do mosquito

A Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os pedidos são atendidos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 3195-5198, ramal 1008 ou da Coordenação de Vetores (21) 2604-6446.